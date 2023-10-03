نائب رئيس اتحاد العمال: "حكاية وطن" كشف أفق الدولة للتوسع فى الزراعة والاستثمار

كتبت آية دعبس

قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، إن مؤتمر " حكاية وطن " تميز بالمكاشفة، حيث شرح ما قامت الدولة بتنفيذه على أرض الواقع منذ 9 سنوات، وأن الخطة التي تسير عليها حققت نجاحا وتنمية بمعدلات كبيرة، رغم التحديات التي بدأت تواجهها الدولة المصرية، كغيرها من الدول العالم بداية من عام 2020، وجائحة كورونا وغيرها.

وأضاف البدوى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": تضمن المؤتمر شرح للخطة المستقبلية للدولة، والتي تضمنت اتجاهنا للعمل في 152 صناعة، والتي في حال العمل فيهم سيوفرون فاتورة استيراد بقيمة 25.7 مليار دولار سنويا، مثمنا طرح ما تم شرحه بشأن اهتمام تأمين الدولة مستحقات أصحاب المعاشات، ووجود أفق جديدة للزراعة والصناعة والاستثمار والذى سيصب في النهاية في صالح كافة العمال، والتوسع في الحماية الاجتماعية، وتعديل الحد الأدنى للأجور الذى شهد تعديلا وزيادة 5 مرات خلال عدة سنوات.

وتابع: شعرنا بالاطمئنان عند علمنا بوجود قائمة بأكثر البضائع والمواد التي يتم استيرادها من الخارج، والاتجاه للتعامل معها لخفض معدلات الاستيراد.

كان مؤتمر "حكاية وطن"، طرح على مدار 3 أيام، ما تم إنجازه خلال 9 سنوات في العديد من القطاعات أبرزها: 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات والمبادرات الجارية والتى تم تنفيذها فى قطاع الصحة خلال 9 سنوات 246 مليار جنيه، و500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، كما تم إقرار زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية بـ96 جامعة هو إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014، فيما بلغ إجمالى تكلفة المشـروعات الجارية والتى تم تنفيذها في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات 2 مليار جنيه.