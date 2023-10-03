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مواعيد سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:30 ص
مواعيد سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد سداد المصروفات الدراسية على أقساط لطلاب المدارس الرسمية كالتالى: 
 
- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.
 
- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في أول يناير 2024.
 
– القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.
 
وأكدت المدارس، يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024، وفق الشرائح التالية: 
 
- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
 
- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.
 
- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.
 
- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
 
- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.
 
- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

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