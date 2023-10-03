اليوم السابع
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مواطن من الخارجة: أدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات لأنه رجل المرحلة.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:09 ص
مواطن من الخارجة: أدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات لأنه رجل المرحلة.. فيديو قدرى عبد العزيز بركة من أهالى مدينة الخارجة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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دعم قدرى عبد العزيز بركة من أهالى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لأنه الأجدر من أجل إستكمال مسيرة التنمية والتطوير، وتأكيداً على ما قدمه من إنجازات عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معانى، مشيراً إلى أن مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الأمن والاستقرار وما تحقق من إنجازات فى كافة مجالات التنمية والبناء والتعمير من إنشاء مشروعات عملاقة وفتح آفاق تنموية هائلة حققت طفرة إنتاجية وتوسع كبير فى مجالات التشييد وبناء الكباري واستخراج النفط والغاز الطبيعي وإنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تعتبر أكبر مشروع تنموى ومجتمعى على مستوى العالم.
 
وأضاف قدرى أن ما أنجزه الرئيس السيسي من مشروعات عملاقة فى محافظة الوادي الجديد التى تمثل أكثر من نصف مساحة مصر هو أكبر دليل على نجاح سياسة الرئيس من أجل التوسع في منظومة التنمية وخاصة فى مبادرة النخيل التى ساهمت فى مضاعفة اعداد أشجار النخيل من أجود الأنواع على مستوى العالم وغيرها من المشروعات الخدمية والإستراتيجية وهو ما يستدعي المطالبة بترشحه لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدا على أن كل أهالى المحافظة يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي من أجل تحقيق منجزات المرحلة.
 
 

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