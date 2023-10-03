مقتل تاجر خردة على يد فلاح خلال مشاجرة بينهما فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي تاجر خردة حتفه خلال مشاجرة مع مزارع، بعدما تعدى عليه بضربه على الرأس بحديدة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمقتل شخص خلال مشاجرة بقرية كفر الوكالة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى مجدي محمد علي إبراهيم البيلي، ويبلغ من العمر 57 عاما، تاجر خردة، مقيم بقرية كفر الوكالة، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بينه وبين الجاني ويدعى "ال.م.ج" 45 عاما، فلاح، بسبب خلافات مالية بينهما، وتعدى عليه بضربه على رأسه بقطعة حديدية، ما تسبب في مصرعه في الحال.

تم ضبط المتهم، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.