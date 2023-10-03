مصرع طفل سقط عليه جدار بطما شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك عقب تعرضه للحادث سقوط حائط عليه بدائرة مركز طما أثناء لهوه بجواره، تم توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل سقط عليه حائط بناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورد إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بو صول الطفل أحمد ب ح ع 3 سنوات ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء سقوط حائط عليه.

وبسؤال والده المدعو بهاء ح ع م 38 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور بجوار المنزل أسفل حائط قديم خاصتهم إنهار عليه مما أدي لوفاته 00 وعلل سبب الإنهيار لقدم الحائط وتهالكه ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.