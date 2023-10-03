مصرع شابين إثر انقلاب سيارة بأطفيح فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شابين مصرعهما، في حادث انقلاب سيارة بأطفيح، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بمنطقة أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث وبصحبتهم رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة يستقلها شابين، مما أسفر عن مصرعهما.

حدد رجال المباحث هوية الشابين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وإخطار أفراد أسرتيهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.