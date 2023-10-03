مصرع سيناتور أمريكى وأسرته فى تحطم طائرة بولاية يوتا

وكالات

حادث طائرة أليم، أسفر عن مصرع طيار وسيناتور أمريكى بولاية نورث داكوتا، دوغ لارسن، وزوجته وطفليهما.

وبحسب موقع العين الإخبارى، قالت السلطات الأمريكية، إن "الطائرة الصغيرة تحطمت على الأرض في منطقة نائية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز الإقليمي في شرق ولاية يوتا".

وأشارت الشرطة إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل قائد الطائرة والسيناتور بولاية نورث داكوتا، دوغ لارسن، وزوجته وطفليهما".

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، في بيان، أن "الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 0820 مساء بالتوقيت المحلي".

وأعلنت الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل فتح تحقيق في الحادث.