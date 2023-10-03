مسيرة حاشدة بميادين شرم الشيخ لتأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات.. صور

توافد مئات المواطنين على ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ، لإعلان تأييدهم للرئيس السيسى خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية الفترة المقبلة واحتشدوا أمام الشاشات بالميادين الكبرى.

ورفع المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولافتات تأييد لترشحه تحت شعار "كمل مشوارك.. معاك يا ريس".

وقام فريق كورال كنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بالعزف على الطبول للنشيد الوطنى، كما تفاعل المواطنون مع الأغانى الوطنية مرددين " تحيا مصر - تحيا مصر"، و" مصر أم الدنيا بيك يا ريس".

كما قامت الأحزاب السياسية بحشد المواطنين فى مسيرة بالسيارات انطلقت من مدينة طور سيناء حتى ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ، والأعلام المصرية ترفرف فوق السيارات، ويردد المواطنون من داخل السيارات " مصر مصر - تحيا مصر".

كما حرص مشايخ القبائل البدوية فى المشاركة فى هذه المسيرة الحاشدة، لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد مشايخ القبائل، أن جنوب سيناء شهدت تنمية حقيقية فى كافة المجالات، وجرى تطوير الوديان والتجمعات البدوية التى توجد داخل عمق الصحراء، من خلال ربطها بشبكة طرق، وخطوط كهرباء، ومياه وصرف صحى، وذلك نظرا لجهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذى يحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى.

كما أكدوا على تأييد ودعم كافة القبائل البدوية على أرض سيناء للرئيس عبد الفتاح السيسى.