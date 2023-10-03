اليوم السابع
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مد عمل لجان تسيير 4 من غرف السياحة لمدة شهرين

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:30 م
مد عمل لجان تسيير 4 من غرف السياحة لمدة شهرين أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، باستمرار لجان تسيير الأعمال لـ 4 من غرف السياحة في استمرار عملها لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجالس إدارات جديدة، أيهما أقرب.
 
وتم مد أعمال لجان تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، ولجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ولجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ولجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية.
 
الجدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تتشكل من 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهى مدته وهم كالتالى عادل المصرى منير المصرى، رئيسًا للجنة وعضويه كل من هانى يان سويشانج، نائبًا للرئيس، وياسر محمد يسرى يوسف التاجورى، أمينًا للصندوق، وعلاء الدين محمد فتحى عبد العزيز، وهشام محمود محمد عبد الله أعضاء لجنة تسيير الأعمال.
 
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