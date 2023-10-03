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مداخل الأحياء والقرى تتجمل مع مبادرة حياة كريمة بالمنيا.. صور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:00 ص
مداخل الأحياء والقرى تتجمل مع مبادرة حياة كريمة بالمنيا.. صور تجميل مداخل الأحياء
المنيا-حسن عبد الغفار

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حولت مشروعات مبادرة حياة كريمة، قرى الريف بالمنيا، إلى خلايا نحل تعمل من أجل تنفيذ مشروعات المبادرة، لتحقيق حلم الأهالى فى مشروعات البنية التحتية، ولم يقتصر الأمر على المشروعات فقط بل ايضا اعمال التجميل وتزيين مداخل الأحياء والقرى، من خلال التلوين والرسومات التى تعبر عن تاريخ المحافظة، لتتحول تلك المداخل إلى لوحات فنية جميلة، صنعت بأيد ابنائها، وكانك تشاهد متحف مفتوح يجذب الانظار اليه، وهذا ما شهدته الوحدة المحلية ببنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأحياء مدينة مغاغة شمال المحافظة.

شهدت قرى أبيوها واتليدم التابعة لمركز ابوقرقاص جنوب المنيا، العديد من المشروعات، منها الصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والمدارس ومراكز الشباب والطرق وغيرها من المشروعات التى اعادت الحياة الكريمة للقرية، ولم يقتصر الامر على ذلك بل شهدت ايضا تجميل المداخل من خلال التلوين والرسومات التاريخية التى حولت مداخل القريتين إلى لوحات فنية كأنها متاحف مفتوحة لعرض تاريخ مصر العريق

وقال تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، أن  الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز  ابوقرقاص بقرية ابيوها وقرية اتليدم نفذت حملة تجميل و نظافة مكبرة، شملت مداخل القرى، لتعبر عن مدى إهتمام الدولة حتى باللمسات الجمالية وتزيين القرى ليس فقط بالمشروعات لكن ايضا بالشكل الجمالى.

أما فى مركز مغاغة تجد إطلاله جديدة على مداخل الأحياء والقرى، وخاصة حى غرب الذى تحول إلى لوحة جميلة بعد أعمال التجميل والنظافة ليكون جاذبا للمواطنين.

وقال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الوحدات المحلية القروية تقوم بأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين صفة مستمرة يوميًا خلال الفترة الصباحية والمسائية، بالإضافة إلي تجميل مداخل القرى والمدينة والميادين.

واستطرد قائلا أن حى غرب المدينة استكمل  أعمال النظافة والتجميل، ومنها  تجميل ميدان المطرانية وطريق المدارس وشارع النيابة الادارية، وتجديد مدخل مدينة مغاغة الجنوبي ووضع لوحات ارشادية جديدة بمدخل المدينة، واعمل دهانات للبلدورات وترميم التالف منها، بالإضافة إلي أعمال النظافة بطريق مصر اسوان الزراعي وميدان المطرنية ومنطقة وحدة مرور مغاغه وشارع الشوانى،كما  قام حى غرب بوضع براميل لتجميع القمامة امام مستشفى مغاغة العام.

وأضاف رئيس المركز قائلا أنه تم التأكيد على رؤساء القرى والأحياء بتكاتف الجهود والعمل علي قلب رجل واحد لخلق هوية بصرية مميزه لمركز مغاغة واظهار الشكل الحضارى والجمالي لمغاغة.

تجميل مداخل الاحياء
تجميل مداخل الاحياء

 

رسومات تاريخية على جدران مداخل القرى
رسومات تاريخية على جدران مداخل القرى

 

رسومات علي الأسوار (1)
رسومات علي الأسوار (1)

 

رسومات علي الأسوار (2)
رسومات علي الأسوار (2)

 

مدخل احد القرى
مدخل احد القرى

 

ميدان مغاغة بعد التجميل
ميدان مغاغة بعد التجميل

 

 

 

 


تجميل القرى

حياة كريمة

مغاغة

ابوقرقاص

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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