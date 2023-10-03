محافظ قنا: بدء أعمال حفر خط طرد صرف صحى الكوم الأحمر ضمن مشروعات حياة كريمة

قنا صابر سعيد

أعطى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الضوء الأخضر لبدء أعمال حفر خط طرد صرف صحى الكوم الأحمر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وممثلى هيئة السكة الحديد.

وقام محافظ قنا، بالتنسيق هاتفيا مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأبدي موافقته علي بدء أعمل حفر خط الطرد في الطريق الموازي لشريط السكة الحديد بطول 1600 متر، بقرية الكوم الأحمر، خاصة أنها لا تؤثر سلبا علي مسار القطارات، مشيرا إلى أن خط الطرد يجري تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه محافظ قنا، الهيئة المشرفة علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسرعة البدء في تنفيذ خط الطرد، وتكثيف العمل به وإنجازه خلال وقت قصير، بهدف استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية الكوم الأحمر، وإتاحة الخدمة للأهالي والاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية.