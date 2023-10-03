اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:09 م
محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها  والمتبقية بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء.
 
 
وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية بسرعة إنهاء أعمال الحماية المدنية والكهرباء بعدد من المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها تمهيداً لدخولها الخدمة، كما استعرض نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حدة بنطاق قرى المركزين، وتذليل كافة  المعوقات التى تحول دون الانتهاء منها .
 
كما تم استعراض إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات،  وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصرى.
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة



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