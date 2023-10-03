محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات فى المحلة الكبرى بحضور المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حى أول المحلة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، حيث يتم إنشاء كوبرى فى المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش، والتى تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

وتابع المحافظ جولته بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد والذى يتكون من دور أرضى و5 أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حى أول المحلة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبى محلى، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وامتدت جولة المحافظ بمدينة المحلة الكبرى بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات طلعت حرب والتى تشمل توسعة الموقف، وإعادة تأهيله بشكل حضارى وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به بالإضافة إلى تفقد سوق طلعت حرب النموذجي.

وتفقد المحافظ خلال الجولة إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع سكة زفتى بداية من نعمان الأعصر حتى كورنيش بحر شبين بطول 1 كم وعرض 18م.