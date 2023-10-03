محافظ السويس يقرر بدء تطوير منطقة الإيمان كأول أعمال المرحلة الثانية

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قرر محافظ السويس عبد المجيد صقر، البدء فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن السكنية بالسويس، وجرى اختيار منطقة الإيمان بحى الأربعين كأول منطقة تشهد التطوير.

وأوضح صقر- فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، أن التطوير يشمل تنفيذ كافة الأعمال التى جرت فى المناطق السكنية بالمرحلة الأولى، حيث ضمت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعى، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية.

وتستهدف أعمال التطوير تجميل المناطق السكنية المستهدفة، حيث يشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وملعب خماسى، ومناطق لألعاب الأطفال، بجانب سوق حضارى بديلا عن الأسواق العشوائية وتجمعات الباعة والأكشاك.

ووجه محافظ السويس ببدء الأعمال اليوم، حيث توجهت لجنة؛ لمتابعة بدء العمل وإزالة أى معوقات تؤثر سلبًا على المضى قدما فى أعمال التطوير وإنجازها فى أقرب وقت.

من جانبها دفعت الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمعدات اللازمة؛ لبدء العمل فى إزالة الأرصفة القديمة والمخلفات خلف العمارات السكنية، لإجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.