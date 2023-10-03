اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يقرر بدء تطوير منطقة الإيمان كأول أعمال المرحلة الثانية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:06 م
محافظ السويس يقرر بدء تطوير منطقة الإيمان كأول أعمال المرحلة الثانية محافظ السويس عبد المجيد صقر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر محافظ السويس عبد المجيد صقر، البدء فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن السكنية بالسويس، وجرى اختيار منطقة الإيمان بحى الأربعين كأول منطقة تشهد التطوير.
 
وأوضح صقر- فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، أن التطوير يشمل تنفيذ كافة الأعمال التى جرت فى المناطق السكنية بالمرحلة الأولى، حيث ضمت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعى، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية.
 
وتستهدف أعمال التطوير تجميل المناطق السكنية المستهدفة، حيث يشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وملعب خماسى، ومناطق لألعاب الأطفال، بجانب سوق حضارى بديلا عن الأسواق العشوائية وتجمعات الباعة والأكشاك. 
 
ووجه محافظ السويس ببدء الأعمال اليوم، حيث توجهت لجنة؛ لمتابعة بدء العمل وإزالة أى معوقات تؤثر سلبًا على المضى قدما فى أعمال التطوير وإنجازها فى أقرب وقت.
 
من جانبها دفعت الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمعدات اللازمة؛ لبدء العمل فى إزالة الأرصفة القديمة والمخلفات خلف العمارات السكنية، لإجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
 

السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حى الأربعين بالسويس

اخبار مصرية

منطقة الإيمان بالسويس



الموضوعات المتعلقة

احتشاد آلاف المواطنين فى السويس تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:51 م

تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات بمستشفى السويس العام

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:26 ص

10 سنوات إنجاز.. متحف قناة السويس العالمى جاهز للافتتاح.. مبنى أثرى تم إنشائه 1862.. يضم مقتنيات وتمثال ديليسبس وفستان أوجينى وعربيتين قطار من أقدم عربات القطارات فى العالم والنسخة الأصلية لكتاب وصف مصر.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:00 م

10 سنوات إنجاز.. 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس لربط سيناء بقلب الوطن

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة