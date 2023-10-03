اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:10 م
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محافظ أسوان يوجه باستكمال تنفيذ حملات النظافة.. صور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:48 م
محافظ أسوان يوجه باستكمال تنفيذ حملات النظافة.. صور جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بتجهيز وقيادة حملة مكبرة لإستكمال الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.
 
كما وجه المحافظ، فى بيان صحفى، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بواسطة نحو 50 موظف وعامل ومشرف وفنى مدعمين بـ 20 سيارة ومعدة من المعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات المتنوعة ، وتم توزيع نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح للإشراف على أعمال الحملة بنطاق حى شرق بمشاركة على عامر مسئول الحى ، والعاملين بالحى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمد حسين ومحمود بهاء للإشراف على جهود الحملة بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة.
 
يأتى ذلك بهدف الوصول إلى المستهدف برفع أكبر كميات من القمامة والتراكمات والمخلفات ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة الأحياء السكنية ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل.
 
 
محافظ أسوان مع العاملين فى الوحدة المحلية
محافظ أسوان مع العاملين فى الوحدة المحلية

محافظ أسوان مع عاملى النظافة
محافظ أسوان مع عاملى النظافة

محافظ أسوان ورئيس المدينة
محافظ أسوان ورئيس المدينة

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