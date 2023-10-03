محافظ أسوان: تطوير المنشآت يساهم فى جذب الوفود والأفواج السياحية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن التطوير الشامل للفنادق والمنشآت السياحية، يساهم فى الظهور المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية من كافة دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت رئيس الجمعية، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتناول الاجتماع مناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى الجديد والهادفة للنهوض والارتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى الدور الرائد الذى تقوم به الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتقديم منتج سياحى متميز وخدمات متنوعة على أعلى مستوى، وبالجودة والكفاءة الراقية التى تليق بأرض الكنانة من خلال إتاحة كافة سبل الراحة للزائرين من السائحين بمختلف جنسيات العالم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للاستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقة، توازياً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للارتقاء بصناعة السياحة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية فى هذا الشأن، للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.