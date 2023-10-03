اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث وزارة الخارجية: البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:44 م
متحدث وزارة الخارجية: البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الذى جمع السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتى فى إطار التنسيق بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والشق الخاص بالمصريين فى الخارج والدور المنوط بالوزارة.

وأضاف أبوزيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة"CBC"، أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين فى الخارج، مؤكدا على الاستعداد الكامل لوزارة الخارجية لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح، أن البعثات المصرية بالخارج، بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضى يرأس هذه اللجنة، مؤكدًا أن هناك توجيهات صدرت من وزير الخارجية إلى كافة البعثات المصرية بالخارج بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الخاصة والقواعد والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية، وكيفية إتمامها بشفافية كاملة والتطبيق الكامل للقوانين والقواعد المنصوص عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرص من وزارة الخارجية، على احاطة السفراء المصريين بالخارج بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة تشجيع ابناءنا المصريين بالخارج والجاليات على المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل عام.


الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين



الموضوعات المتعلقة

رئيس الهيئة الوطنية يبحث مع وزير الخارجية دور البعثات فى تصويت مصريى الخارج

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:05 م

رئيس "الشئون العربية" بـ"النواب": السياسة الخارجية للرئيس السيسى بوصلة عمل اللجنة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:13 م

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوطنية للانتخابات الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:24 م

المصرى للشئون الخارجية: دبلوماسية مصر لعبت دورا كبيرا فى حرب 73 لاستعادة الأرض

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:28 م

وزير الخارجية: حرب أكتوبر من أعظم الحروب فى العصر الحديث

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة