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متحدث الصحة: مشتقات البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 08:04 م
متحدث الصحة: مشتقات البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أهمية إنشاء أول مصنع لمشتقات للبلازما فى العاصمة الإدارية، وانعكاسه فى علاج العديد من الأمراض.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا، حيث لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما ولا يوجد بديل صناعى يمكن من خلاله تصنيع تلك الأدوية، وهو ما يؤكد أهمية مشتقات البلازما.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشتقات البلازما تساهم في علاج أمراض الأورام التي تؤدى إلى ضعف المناعة، كما أنها سيساعدنا في تحقيق اكتفاء ذاتى من الكثير من الأدوية التي تعالج أكثر من 80 مرضا.

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