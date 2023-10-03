ماس كهربائى وراء اندلاع حريق بشقة سكنية فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك شقة اشتعل بها حريق بمنطقة العمرانية، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالشقة دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. .

وتندلع العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، لارتفاع درجات الحرارة، ولتفادى حصوله، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى، ما يلي:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.