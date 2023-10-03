لافروف: روسيا ستواصل تقديم المساعدات إلى دول أمريكا اللاتينية

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، أن بلاده قدمت وستواصل تقديم المساعدة لحل القضايا الأكثر إلحاحًا في أمريكا اللاتينية، والتي تشمل الأمن الغذائي ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية.



وقال لافروف - في رسالة عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية - إن روسيا الاتحادية ودول أمريكا اللاتينية تربطها تقليديًا علاقات ودية، تعود بداياتها إلى الأوقات التي ناضلت فيها أمريكا اللاتينية من أجل استقلالها.. حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأشار إلى أن "روسيا تتفهم دائمًا تطلعات شعوب أمريكا الجنوبية والوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي في العثور على الحرية والسيادة الحقيقية، ليأخذوا مصيرهم بأيديهم".



وأضاف أيضًا أن بلاده "قدمت وستواصل تقديم المساعدة في حل المشاكل الأكثر حدة في المنطقة، بدءًا من مكافحة جائحة فيروس كورونا إلى ضمان الأمن الغذائي والمساعدة في التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية".



وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على أن روسيا ودول أمريكا اللاتينية "متحدون في الالتزام الراسخ بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاتصالات بين الدول وبناءها على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة"، قائلاً: "إننا من المؤيدين الدائمين لاحترام التنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم، وحقهم في تحديد سُبل ونماذج التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية".