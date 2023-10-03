كيف تؤدى أمراض الصحة العقلية إلى الإصابة بأمراض القلب؟

حسام الشقويرى

الصحة العقلية لها تأثير عميق على الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب وعندما تشعر بالتوتر أو القلق أو الاكتئاب، قد تشعر بالإرهاق، ويرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ،ومشكلات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق والتوتر المزمن يمكن أن يكون لها تأثير دائم على نظام القلب والأوعية الدموية الخاص بك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





التوتر: الارتباط يكمن في استجابة الجسم للتوتر، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، ويؤدي إلى التهاب الشرايين، ويشكل ضغطاً على القلب.

الاكتئاب: الاكتئاب عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب. ويعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب أيضًا من عادات غير صحية، مثل سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة، مما يساهم في حدوث مشاكل في القلب.

القلق: يمكن أن يؤدي القلق المستمر إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر المعروفة لأمراض القلب. وحالة اليقظة المستمرة، حيث تشعر بنبض قلبك في صدرك، يمكن أن يجهد القلب والأوعية الدموية.

العزلة: ترتبط الوحدة والعزلة الاجتماعية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنها يمكن أن تدفع الشخص إلى الاكتئاب، مما له تأثير كبير على صحة القلب

بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معالجة اضطراب القلب الناتج عن سوء الصحة العقلية هي:

يمكن أن يساعد البحث عن العلاج والاستشارة واليقظة في إدارة التوتر والقلق والاكتئاب.

حافظ على نشاطك ومارس التمارين الرياضية يوميًا لتحسين مزاجك والحفاظ على صحة قلبك. اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا.

تناول الأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والسكر والكحول والسجائر والدهون المشبعة.

مارس تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل وتمارين التنفس العميق واليوجا.

قم ببناء روابط اجتماعية قوية يمكن أن توفر حاجزًا ضد التوتر والشعور بالوحدة.

حاول الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم المريح كل ليلة. قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية ومشاكل القلب.