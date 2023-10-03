كوافيرة وراء قتل طفل بسبب بكائه فى المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على كوافيرة، متهمة بقتل طفل، بالاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وأشارت التحريات أن المجني عليه، إبن صديقة المتهمة، وأنها كانت تتولى تربيته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنقل طفل إلى المستشفى به آثار تعذيب، وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر عامين، وأن كوافيرة مقيمة بالمنيرة الغربية، وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت أمام المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية، أن المجني عليه ابن صديقتها، وأنها تتولى تربيته، واعتادت الاعتداء عليه بالضرب، بسبب بكائه المستمر، وفارق الحياة نتيجة اعتداءها عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.