كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بمقر الكلية، حفلا فنيا كبيرا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، والدكتورة ميادة عبد القادر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونهى ينادى مديرة إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتضمن الحفل فقرات شعرية عن ذكرى شهداء النصر، واسكتشات مسرحية، وفقرات غنائية شهدت تفاعل كبير من الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.