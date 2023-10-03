غانا: تراجع وفيات حوادث الطرق بنسبة 11% خلال العام الجارى

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أعلنت الهيئة الوطنية لسلامة الطرق في غانا عن تراجع عدد الوفيات جراء حوادث الطرق في البلاد بنسبة 11% خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من العام الجاري.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن 1433 شخصا لقوا حتفهم في 9300 حادث طريق خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023 مقارنة بـ 1615 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022 بتراجع بلغت نسبته 11.27%.



لكن الهيئة الوطنية لسلامة الطرق أشارت إلى أنه رغم هذا التراجع في معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلاد؛ فإن حالات الإصابة في حوادث الطرق سجلت تراجعا طفيفا للغاية بلغت نسبته 0.4% للفترة المذكورة، حيث بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق للفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري 10 آلاف و367 حالة مقارنة بـ 10 آلاف و416 حالة للفترة نفسها من العام المنصرم.



وبحسب بيانات الهيئة، فقد بلغ عدد المركبات التي تعرضت لحوادث في الفترة سالفة الذكر 15 ألفا و892 مركبة منها 7202 مركبة خاصة و5238 مركبة تجارية و3452 دراجة نارية.



وفيما يتعلق بحوادث السير، قالت الهيئة الوطنية لسلامة الطرق في غانا إن 1653 شخصا تعرضوا لحوادث دهس في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري مقارنة بـ 1764 حادث دهس للفترة ذاتها من عام 2022 بتراجع بلغت نسبته 6.29%.



وقال ديفيد أوسافو أدونتنج، القائم بأعمال المدير العام لهيئة السلامة على الطرق في غانا: "إن هذا التحسن يمكن أن يُعزى إلى تواتر حملات التوعية بشكل أكثر انتظاما. ومع ذلك، ما زالت هذه الأرقام الحالية بعيدة عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تسعى إلى تقليل عدد ضحايا حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% بحلول عام 2030".