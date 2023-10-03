علاء عابد يفوز برئاسة لجنة النقل بمجلس النواب.. وقرقر والضبع وكيلين

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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، كما فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدى الوكلاء والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب فوزه برئاسة اللجنة للعام الرابع علي التوالى، إن أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى تتضمن تشريعات وقوانين واتفاقيات لاستكمال حكاية وطن.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيسا للجنة للمرة الرابعة على التوالى، وقال أشكر زملائى على تزكيتى رئيسا للجنه بدور الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم، وأجدد العهد معكم على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن دور الانعقاد الرابع هام جدا وسيتم مناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات هامة، وسنتابع من خلال رقابتنا تنفيذ كافة المشروعات القومية ومدي ما تم إنجازة منها بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح النائب علاء عابد، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية، كما ستستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشاكل الطرق ، ومشاكل المزلقانات، على مستوى الجمهورية.