طلب ضخم من "الوجبة المفضلة" لترامب يصل قاعة المحكمة أثناء محاكمته

كتبت ريم عبد الحميد

فى الوقت الذى كان فيه الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب داخل قاعة المحكمة بنيويورك، فى بداية محاكمة مدنية يواجه فيها اتهامات بالاحتيال ، رصدت الكاميرات وصول طلب "ديلفرى" ضخم من أحد مطاعم البرجر الشهيرة التي يعرف عن الرئيس السابق تفضيله لها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، فقد شوهد موظفون يرتدون بدلات رسمية يدخلون بحقيبة تلو الأخرى تحمل شطائر البرجر الشهيرة إلى مجمع سنتر ستريت خلال استراحة الغذاء لإجراءات المحاكمة، والتي يواجه فيها ترامب اتهام بتضخيم قيمة إمبراطورتيه التجارية إلى حوالى 2.2 مليار دولار.

ورغم أنه لم يتضح على الفور من صاحب هذا الطلب، إلا أن عشق الرئيس السابق لهذا المطعم معروف.

ففى مذكراته الصادرة فى عام 2022 بعنوان " خرق التاريخ، قال جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره السابق أنه الوجبة المفضلة لصهره من بين كل سلاسل مطاعم البرجر الشهيرة تشمل هذا المطعم.

وقالت نيويورك بوست إن حب ترامب للوجبات السريعة تجلى عدة مرات خلال فترته الرئاسية. ففي يناير 2019، استقبل فريق كليمسون تايجرز الفائز بالبطولة الوطنية لكرة القدم فى البيت الأبيض بشطائر البرجر الشهيرة.

وكان ترامب قد هاجم المحاكمة قبل بدايتها، وقال عبر منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".