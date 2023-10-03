اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 7 مطابع تقلد الكتب التعليمية فى القاهرة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:51 م
ضبط 7 مطابع تقلد الكتب التعليمية فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية وتقليد المطبوعات المختلفة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام القائمين على إدارة عدد (7) مطابع "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسمى شرطة "عين شمس  - السلام أول" بالقاهرة، بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.   
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع المشار إليها.. وبحوزتهم (كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

مراحل تعليمية

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة