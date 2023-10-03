ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم و5 أطنان سكر بحملة تموينية بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، من ضبط 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن الشيكارة الواحدة 50 كجم، وتحرر المحضر رقم 13618 لسنة 2023 جنح مركز دسوق، وضبط 68 كيلو سكر بدون فواتير، وتحرر المحضر 13619، و13620سنة 2023ـ، كما حررت الحملة محضرا إدارة نشاط بدون ترخيص، لصاحب محل.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سكر بأزيد من التسعيرة، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 طن سكر باحدى مصانع الحلويات، تحرر المحضر رقم 13055 جنح مركز دسوق.