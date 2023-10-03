ضبط 1282 منشأة مخالفة وإعدام أغذية فاسدة فى حملات 100 يوم صحة بالشرقية

كثفت مديرية الصحة بالشرقية ، حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وتم ضبط 1282 منشأة مخالفة وإعدام 92 طنا و 660 كجم أغذية فاسدة، ذلك ضمن مبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

منذ إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، والتي تم مدها لـ 100 يوم أخرى، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على 11 ألفا و152 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث أسفرت جهود الحملات التفتيشية عن ضبط 1282 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة انه تم إعدام 92 طنا و660 كجم أغذية فاسدة عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وضبط 78 طن و225 كجم أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات مدونه عليها ولسوء التخزين بجانب سحب 3218 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 5800 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.