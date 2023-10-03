ضبط شخص يستخدم الأطفال فى أعمال التسول والحصول على أموال المواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته 3 أطفال أحداث.

بسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.