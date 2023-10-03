ضبط المتهم بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط شخص بعد تعديه بالضرب بسلاح أبيض على سيدة بمدينة طنطا، وأحدث بها إصابات متفرقة، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل السيدة المصابة للمستشفي واقتياد المتهم للقسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة سيدة بإصابات متفرقة، بعد تعدي شخص عليها بالضرب بسلاح ابيض بمنطقة الاستاد.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل المصابة وتدعي "نادية .م .ا ح " 53 سنة مقيمة بمنطقة قحافة ثان طنطا، وضبط المتهم واداة الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.