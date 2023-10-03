اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:43 ص
ضبط المتهمين بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص– مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة (مزارع ) مصاب بأعيرة نارية بالجسم مُلقاة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز )، وعقب تقننين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزة أحدهم ( بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات سابقة بين أحدهم والمجنى عليه ، فاتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليه ، ولدى وصوله لمكان الواقعة قام المتهم الذى كان بحوزته السلاح النارى بإطلاق أعيرة تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته .
 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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