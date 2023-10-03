اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:49 م
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شعبة الهندسة المدنية: قرار الرئيس بخوض الانتخابات استجابة لنداء المصريين

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:32 م
شعبة الهندسة المدنية: قرار الرئيس بخوض الانتخابات استجابة لنداء المصريين المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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وجه المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية، بنقابة المهندسين المصرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلانه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بخوض الانتخابات هو استجابة لنداء الوطن والمواطن المصري والغالبية العظمي من المصريين.
 
وقال "حشيش"،:"خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقرار استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة، وتجديد العهد بأن يكون واقع مصر يفيض بالمحبة والسلام من خلال استجابته لنداء المصريين في ميادين مصر وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأوضح "حشيش" أن الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن كان لها صدي كبير على الغالبية العظمي من الشعب المصري، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في الجلسة الختامية حظيت باهتمام بالغ من كل وطني، مؤكدا أن مؤتمر حكاية وطن رصد إنجازات الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية".
 
كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نقابة المهندسين

احمد حشيش

الانتخابات الرئاسية

حكاية وطن



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