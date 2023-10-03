شاهد.. النجمان محمد نور ومروة ناجي يشعلان حفل تأييد الرئيس في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشعل الفنان محمد نور، والمطربة مروة ناجي، حفل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقيم في ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، احتفالاً وابتهاجاً بإعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وسط حالة من السعادة والفرحة الغامرة سيطرت على الحضور.

وحمل أهالي كفر الشيخ ومؤيدو مرشحي الرئيس السيسي من مختلف القوى والأحزاب السياسية بمحافظة كفر الشيخ، صوراً للرئيس السيسي، ولافتات تأييد ودعم منها «معاك لآخر الطريق»، «كمل.. كلنا معاك يا ريس»، «كفر الشيخ معاك يا سيسي».

وانطلقت الشماريخ والألعاب النارية من قبل المحتفلين عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثالثة جديدة، وسط حالة من الفرحة وسط بهجة والسعادة الغامرة التي عمت أرجاء ميدان النصر أشهر ميادين مدينة كفر الشيخ.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ، ، مسيرات في الشوارع احتشد فيها الآلاف من المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وكذلك إعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي فترة رئاسية جديدة، حيث رفع المواطنون الأعلام وصور الرئيس، ورددوا الأغاني الوطنية، وكذلك الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي. التي تفاعل معها المواطنون بشكل كبير، وهم يهتفون هتافات مؤيدة للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.