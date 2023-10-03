سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل استقرار عند 2150 جنيها عقب تراجع من مستويات 2200 جنيها بسبب انخفاض الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21 يسجل 2150 جنيها

عيار 18 يسجل 1842 جنيها

عيار 24 يسجل 2460 جنيها

الجنيه الذهب 17200 جنيها

سعر الذهب عالميا

وسع الذهب من خسائره مع أولى جلسات شهر أكتوبر ليسجل انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي في ظل تزايد ضغوط البيع مع استقرار الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر، بينما تترقب الأسواق حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري منذ بداية جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى في 7 أشهر عند 1836 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1838 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب الأسبوع الماضي بنسبة 4% تقريباً مسجلاً أكبر معدل انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، لينهي تداولات الربع الثالث منخفضاً بنسبة 3.7%.

ويبقى السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب العالمي هو ارتفاع مستويات الدولار نتيجة التوقعات بإمكانية لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك في أن تبقى الفائدة أعلى من 5% خلال عام 2024.

مؤشر الدولار الذى يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع اليوم بشكل طفيف ليتداول بالقرب من المستوى 106 بعد أن سجل أعلى مستوياته في 10 أشهر خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتضغك قوة الدولار الأمريكي بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة السلبية بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.