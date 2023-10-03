سامح شكري يستعرض جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية بلقاء وزير هولندى

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بماسبيرو كورنيش النيل، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأشار "أبو زيد" إلى إجراء الوزير سامح شكري لمباحثات هامة مع وزير الهجرة الهولندي، تتناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال الهجرة واستعراض الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

في سياق آخر، استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار "أحمد بندارى" مدير الجهاز التنفيذي للهيئة؛ حيث تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقاً للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التى تضعها الهيئة الوطنية.

وأكد شكرى حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستورى بالمُشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

وفى سياقٍ مُنفصل، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.