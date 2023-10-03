اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: النصر يعتمد على التعاون

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:00 ص
زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: النصر يعتمد على التعاون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في العاصمة الأوكرانية أن أمد الحرب في أوكرانيا يعتمد على الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها.


وقال زيلينسكي حسبما أوردت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية الاثنين إن "نصرنا يعتمد بشكل مباشر على تعاوننا، كلما اتخذنا معا خطوات قوية وتستند إلى مبادئ، كلما اقتربت هذه الحرب من النهاية".


وللمرة الأولى يُعقد اجتماع لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي خارج حدود التكتل. ووصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اجتماع اليوم "بالحدث التاريخي" الذي يبعث رسالة دعم قوية لبلاده. 


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