زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: النصر يعتمد على التعاون

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في العاصمة الأوكرانية أن أمد الحرب في أوكرانيا يعتمد على الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها.



وقال زيلينسكي حسبما أوردت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية الاثنين إن "نصرنا يعتمد بشكل مباشر على تعاوننا، كلما اتخذنا معا خطوات قوية وتستند إلى مبادئ، كلما اقتربت هذه الحرب من النهاية".



وللمرة الأولى يُعقد اجتماع لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي خارج حدود التكتل. ووصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اجتماع اليوم "بالحدث التاريخي" الذي يبعث رسالة دعم قوية لبلاده.