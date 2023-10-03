زلزال ثان بقوة 4 درجات يضرب منطقة كامبى فليجرى البركانية فى إيطاليا

وكالات

ضرب زلزال بقوة 4 درجات منطقة كامبي فليجري البركانية غرب نابولي الإثنين، وهو الأخير في حلقة من الزلازل التي سُجلت في الأيام الأخيرة، حسبما أعلن مسؤولون.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، الزلزال الذي وقع بعيد الساعة العاشرة مساء (02,00 بتوقيت جرينتش) لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما ذكرت وكالة الحماية المدنية على منصة "إكس". لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع.

وسُجل مركز الزلزال على عُمق نحو ثلاثة كيلومترات بين نابولي وبوتسوولي، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ويعيش نصف مليون شخص في كامبي فليجري الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في 1538. وتشهد المنطقة المحيطة بالبركان منذ الأيام القليلة الماضية نشاطا زلزالياً متزايداً.

والأربعاء الماضي سُجل زلزال بقوة 4.2 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ 40 عاماً.

وحذر مدير معهد الزلزال ماريو دي فيتو من "احتمال وقوع زلزال أكثر قوة" في المستقبل القريب.