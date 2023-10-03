زلزال ثالث بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر يضرب نيبال

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ذكر المركز القومي النيبالى للبحوث ورصد الزلازل أن زلزالا ثالثاً شدته 4.1 درجة بمقياس ريختر ضرب نيبال بعد فترة قصيرة من الزلزالين اللذين هزا الجانب الغربى من البلاد بعد ظهر اليوم/الثلاثاء/ وأن توابع هذه الزلازل ما زالت مستمرة فى منطقة"باجهانج" مركز الزلزال الثالث.

ومن جانبها ، ذكرت الشرطة أنه تم نقل خمسة أشخاص إلى مستشفى منطقة "باجهانج " ، وأن حركة المرور على الطريق الرئيسى تعطلت من جراء وقوع إنهيار أرضى فى المنطقة.

وذكر شهود عيان أن تصدعات شوهدت فى العديد من المبانى فى مواقع مختلفة، وأن العديد من المنازل أيضاً تعرض للانهيار والأضرار.

وكان المركز القومى النيبالى للبحوث ورصد الزلازل قد أشار فى وقت سابق إلى قيامه برصد زلزالين فى نيبال وأن قوة أحدهما بلغت 3ر5 درجة بمقياس ريختر، بينما بلغت قوة الثانى 3ر6 درجة.