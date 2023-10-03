اليوم السابع
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رفع 260 طن مخلفات وقمامة ضمن حملات النظافة بمدينة أسوان.. صور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:49 ص
رفع 260 طن مخلفات وقمامة ضمن حملات النظافة بمدينة أسوان.. صور جانب من الإزالات
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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استكملت الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لاستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية لتلافى كل الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة.
 
ونجحت أعمال الحملة التى قادها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وبمشاركة ومتابعة من العاملين والفنيين والمشرفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى ، ونائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، فضلاً عن على عامر مسئول حى شرق ، ونواب رئيس الحى وذلك بواقع 50 موظف وعامل ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 15 سيارة ومعدة.
 
وتم رفع أكثر من 260 طنا من التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات ، وشرق البندر وكسر الحجر وأبطال التحرير ، فضلاً عن عمارات الأولى بالرعاية ومناطق عزب كيما والسيل والشادر القديم، ولاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية.
 
وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الإزالة لبناء بدون ترخيص بمسطح 70 مترا بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب ، مع إزالة مخالفة أعمال بناء وفك وتركيب بمنطقة السوق السياحى بمسطح 45 م2 ، وذلك بواسطة نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ومحمد حسين ، وبمعاونة رؤساء الأحياء ونوابهم فنيين الإشغالات بالأحياء .
 
إزالة تعديات
إزالة تعديات

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

رفع القمامة
رفع القمامة

 

 


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