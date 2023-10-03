رابطة مصنعى السيارات: ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية مقبلة لجنى ثمار البناء

كتبت : أماني سمير

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن "رابطة مصنعي السيارات المصرية" بكامل أعضائها تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، معللا ذلك بضروة استكمال مرحلة البناء وجني ثمار البناء الذي تم في مختلف المجالات سواء الصناعية أو الزراعية .

وأوضح "أمين عام الرابطة" في تصريحاته أن عام 2030 سوف يشهد طفرة كبيرة علي جميع الأصعدة، ليس بقطاع السيارات أو التصنيع فقط وإنما بمختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية بعد أن أصبح لدينا بنية أساسية تجذب كبري الشركات والمستثمرين وشبكة طرق علي أعلي مستوي .

وأضاف أن قطاع السيارات من ضمن أهم القطاعات الموجودة، حيث يعتبر من أهم الدخول الاقتصادية بعد قناة السويس، مضيفا أن قطاع السيارات يعتبر المصدر الثالث أو الرابع للدخل القومي، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم فى زيادة الدخل القومي، لافتًا إلى أن إهتمام الدولة بهذا القطاع ظهر من خلال إنشاء "مجلس أعلي للسيارات" وهذا دليل على إهتمام الدولة بهذا القطاع بشكل ملحوظ .

وشدد على ضرورة التعاون والاستثمار في توطين صناعة السيارات لأنها سوف تسهم في جذب العملة الأجنبية وتعزيز مجالات الاستثمار، تأخرنا كثيرًا في تصنيع السيارات محليًا بسبب العديد من العوائق التي تجاوزناها حاليًا والفضل لمبادرة "ابدأ" الصناعية التي ساهمت في تقديم كافة أوجه الدعم للمصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة بل والدخول في صناعات أساسية لم تكن موجودة من الأساس، لذا أؤكد أن القادم أفضل، نعم للبناء، نعم للإستقرار ونعم لإنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .