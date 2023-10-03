اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:00 م
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رئيس وزراء العراق يبحث مع مساعد بوتين زيارته المرتقبة إلى روسيا الاتحادية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:00 م
رئيس وزراء العراق يبحث مع مساعد بوتين زيارته المرتقبة إلى روسيا الاتحادية جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مساعد رئيس روسيا الاتحادية إيجور ليفيتين والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة تفاصيل الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها، مؤكداً إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلاً عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.

من جانبه، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء العراقى، كما قدم التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكداً رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد.

 

 

 


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