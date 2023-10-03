رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

شملت التهنئة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية البواسل والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973 التي أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها بين الأمم وضحى فيها شهداءنا الأبرار بأرواحهم من أجل رفعة الوطن و رووا بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة لتحريرها من المغتصب رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.

وسأل المهنئون المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.