رئيس قضايا الدولة ومحافظ الدقهلية يبحثان أوجه التعاون المشترك.. صور

كتب أحمد إسماعيل

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة الهيئة بالمهندسين، الدكتور أيمن مختار ( محافظ الدقهلية)، لتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة، وقد وجه المحافظ الشكر للهيئة على ما يقوم به القسم القضائي للهيئة بالمحافظة من الدفاع المخلص عن المال والحق العام للمحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

وقد حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشارمحمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشارأحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشارإبراهيم عبد الجواد رئيس القسم القضائي بالمحافظة.

والمستشاروليد عناني الأمين العام المساعد.

وقد أعرب الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشارمسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن امتنانه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة والمحافظة لما فيه صالح الوطن.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.