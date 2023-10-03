رئيس جهاز القاهرة الجديدة يستقبل عددا من معاونى رؤساء أجهزة المدن

كتب أحمد حسن

..ويتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ومحطة تنقية المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة

استقبل المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك ضمن مجموعات العمل المكلفة بالمرور على المشروعات القومية بالمدن الجديدة، بهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات، وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

وبدأت الزيارة باستقبال معاوني رؤساء الأجهزة بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن هناك توجيهات بتمكين الشباب بالأماكن القيادية، معرباً عن سعادته بهذا الفكر، حيث إنه كان من ضمن أوائل معاوني رؤساء الأجهزة وخاض نفس التجربة، وأن تلك التجربة تصقل من خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، الدور الرئيسي لجهاز المدينة، وقام بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من معاوني رؤساء الأجهزة، وتقديم أهم النصائح التي تفيدهم في مسيرتهم الوظيفية نحو الارتقاء بأجهزة المدن الجديدة.

وفي ذات السياق، استعرضت المهندسة ريهام حسن، والمهندس أحمد أبو دنيا، معاونا رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المشروعات المنتهية والجارية بالمدينة، والتي شملت مشروعات الطرق والمرافق والمشروعات السكنية وغير ذلك.

ثم انتقل وفد معاوني رؤساء الأجهزة للقيام بجولة تفقدية بالمدينة، شملت مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالتجمع الثالث، الذي يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2 : 120م2) للوحدة، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، كما تفقدوا محطة تنقية المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي (أوراسكواليا).

وفي ختام الجولة التفقدية، أثنى معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة على جودة الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروعات بالمدينة، وعلى حسن التعاون من مسئولي جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تنظيم الزيارة للمشروعات.