رئيس جامعة حلوان: مؤتمر "حكاية وطن" ملحمة شعبية لمئات المشروعات في مصر

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فى حضور فهاليات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، والذى انعقد على مدار 3 أيام فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن بالغ سعادته عن مشاركته في مؤتمر حكاية وطن، حيث يُظهر هذا المؤتمر عزيمة الشعب المصري ويعكس حكاية كل مواطن ومواطنة في مصر، حيث يمثلون ملحمة شعبية لمئات المشروعات التي تم إنجازها، وقد استطاعت الدولة خلالها الصمود والعمل في وجه التحديات لبناء وطن جديد وقوي.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلي أهمية المشروعات القومية في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، وكذلك دورها في بناء الولاء والانتماء للوطن من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة، من خلال خطط نفذتها الدولة خلال برامجها الطموحة للتنمية الشاملة، تضمنت مشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات.

وأشاد رئيس الجامعة بالمبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للمصريين، معربا عن فخره بقدرة القيادة لإعادة الدولة المصرية لمكانتها في المشهد الدولي ودورها الإقليمي، من خلال ما تم من نهضة في الداخل نجحت مصر من خلالها استعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى.

وقال إن هناك نهضة في التعليم، وطفرة كبيرة في التعليم العالي والبحث العلمي شملت زيادة في أعداد الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية، وتدشين جامعات أهلية وتكنولوجية، كما قدمت الدولة المصرية دعمًا كبيرًا لطلاب الجامعات من خلال توفير منح دراسية وبرامج تمويل، بالإضافة إلى تطوير بنية التعليم العالي، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا وبالغًا بالتعليم العالي، بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور قنديل أن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات ، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة فى مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات، والتى تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا فى وقت قصير.

وأوضح أن أى تنمية ونهضة حقيقة لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، وأشاد بدور الرئيس السيسى فى تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

وأكد أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسى بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار فى كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعى بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.