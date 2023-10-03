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رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:57 م
رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء.. فيديو جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف
كتبت – محمود راغب ومرام محمد

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أعلن جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف تأييده الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء.
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
 
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
 
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس

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