رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء.. فيديو

كتبت – محمود راغب ومرام محمد

أعلن جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف تأييده الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر " حكاية وطن " الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.