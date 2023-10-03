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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:53 ص
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، حيث تقدَّم إليه وإلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.
 
وأكد رئيس الوزراء ـ في برقيته ـ أن رجال القوات المسلحة قدموا خلال نصر أكتوبر العظيم، ملحمة خالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درساً في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، وبذلوا أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن، من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.
 
وأضاف رئيس الوزراء في برقيته: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، نسأل المولى عز وجل أن يحفظ جيشنا العظيم درعاً واقياً للوطن ضد محاولات العبث بأمنه واستقراره، وحافظاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية".
 
 

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مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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