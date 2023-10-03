رئيس الجالية المصرية بباريس للرئيس السيسى: كلنا معاك لتكملة المشوار.. فيديو

كتبت – مرام محمد

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية فى باريس: "معا جميعا لتكملة المشوار الناجح والنهوض بدولتنا العظيمة مصر.. نعم بنكمل المشوار.. وهننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة جديدة لتكملة مسار النجاح لدولتنا الغالية مصر.. كلنا وراك ومعاك".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.