رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال البناء.. فيديو

كتبت – مرام محمد

أعلن مصطفى رجب مدير العائلات المصرية في لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، كامل تأيده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجمل استكمال عملية البناء والتنمية والحفاظ على أمن وسلامة حدود مصر وشعبها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.